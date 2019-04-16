المملكة تستعرض نتائج الرؤية أمام منتدى تمويل التنمية بالأمم المتحدة

2019-04-16

متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن المحمادي - الرياض

نيابةً عن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، رأس مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية عبدالعزيز الرشيد، أمس، وفد المملكة المشارك في أعمال المنتدى الرابع لتمويل التنمية والمنعقد بالأمم المتحدة خلال الفترة من 10-13 شعبان 1440هـ وينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وسلط المنتدى الضوء في دورته الرابعة على عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام ٢٠٣٠م، ومنها: الاتجاهات غير الاقتصادية الناشئة وتأثيرها في الاقتصاد كالتغير المناخي، وإبراز الفرص والمكاسب المحتملة من معالجة هذه الاتجاهات، مع التركيز على تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسبل إيجاد واحتضان الفرص الجديدة. كما ركز على أوجه عدم المساواة في الأجور وفرص العمل بين الرجل والمرأة ومدى تأثير ذلك في الاستدامة، ودور النظم المالية في تعزيز قدر أكبر من المساواة.

وناقش المنتدى كذلك سبل تعبئة التمويل للعمل على الحد من تأثيرات التغير المناخي بهدف زيادة النمو الاقتصادي، من خلال الاستثمارات في التخفيف من حدة انبعاثات الكربون؛ تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن المملكة من الدول التي تولي أهداف التنمية المستدامة اهتماماً كبيراً وتدعم خطة الأمم المتحدة للوصول لهذه الأهداف بحلول عام ٢٠٣٠م، وقد حققت تقدماً ملحوظاً في سبيل تحقيق أهدافها بما يتواءم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وضم وفد المملكة كلاً من : سمو الأميرة هيفاء آل مقرن الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة والوكيل المساعد لشؤون مجموعة العشرين في وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومستشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور عبدالله طولة، ومدير دائرة تطوير البحوث والدراسات الاقتصادية بالصندوق السعودي للتنمية عبدالله بن المعمر، ومدير قسم البحوث والدراسات الاقتصادية ومركز البيانات بالصندوق السعودي للتنمية مسفر الفهاد، وأعضاء الوفد الدائم للمملكة في نيويورك: صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم آل سعود، ورئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بندر النهدي، والدكتورة هناء عمر.