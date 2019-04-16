تحذير من أمطار الليل على عفيف والطائف

2019-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من مناطق المملكة خلال الليل.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له إنه يتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على محافظة الطائف حتى التاسعة من مساء اليوم.

وتابع الإنذار المبكر أن هذا البلاغ يشمل الشفا – الهدا – تمتد إلى المويه – ظلم – الخرمة – تربة والأجزاء المجاورة .

وفي منطقة الرياض توقع الإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول في محافظة عفيف حتى التاسعة مساء.

وأوضح أن البلاغ يشمل كذلك الدوادمي – شقراء – المجمعة – الزلفي والأجزاء المجاورة.