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2019-04-16 تعرف على أهداف المركز الوطني لتنمية القطاع الثالث متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements قرر مجلس الوزراء إنشاء مركز باسم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري ، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء. ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية ، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات ، وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع ، وزيادة التنسيق والدعم.

جاء ذلك خلال الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.









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