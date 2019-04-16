بناؤها استغرق 182 عامًا.. تعرف على أهم محتويات كاتدرائية نوتردام

2019-04-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

تضم كاتدرائية نوتردام في باريس التي احترق جزء كبير منها ليلة أمس العديد من القطع الأثرية التي تم جمعها على مدى قرون الأمر الذي يثير الشكوك حول سلامة هذه القطع من الحريق المدمر.

نوافذ الورود

وتتميز الكاتدرائية بنوافذ الورد، وهي عبارة عن 3 نوافذ ضخمة من الزجاج الملون المستدير تتواجد فوق البوابات الرئيسية الثلاث للكاتدرائية.

وتتواجد في الكاتدرائية أيضاً آلة الأورغان الأصلية، التي تُعتبر من أشهر الآلات الموسيقية في العالم، وهي تعود إلى العصور الوسطى.