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إسقاط الجنسية عن 138 بحرينيًا لصلتهم بـ حزب الله
متابعات الخليج 365 - متابعة
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، الثلاثاء، بسجن 138 شخصًا بتهم الإرهاب، منهم 69 متهمًا حكم عليهم بالسجن المؤبد، كما قضت بإسقاط الجنسية عنهم.
وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم إن المحكمة أصدرت حكما على 169 متهما بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير..”.
ونص الحكم على معاقبة تسعة وستين متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة تسعة وثلاثين متهما بالسجن لمدة عشر سنوات، ومعاقبة ثلاثة وعشرين متهما بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة خمس سنوات، ومعاقبة سبعة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريم ستة وتسعين متهما منهم بمبلغ مائة ألف دينار لكل منهم، وأيضا تغريم اثني عشر متهما منهم مبلغ خمسمائة دينار لكل منهم. كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن مائة وثمانية وثلاثين متهما وبمصادرة المضبوطات، وقضت ببراءة ثلاثين متهما.
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