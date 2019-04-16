2019-04-16

عندما يكتمل القمر .. عشاق النجوم على موعد مع ظاهرة فلكية ساحرة

متابعات الخليج 365 - متابعة

عندما يكتمل القمر بدرا يوم الجمعة المقبل سيكون عشاق النجوم والفلك على موعد مع ظاهرة فلكية ساحرة تعرف باسم القمر الوردي حيث سيكون وجهه مضاءً بالكامل.

توقيت القمر الوردي

وتحدث ظاهرة القمر الوردي مرة واحدة في العام، ومن المتوقع أن تبدأ في الساعة 12:12 بتوقيت غرينتش يوم 19 أبريل الجاري الموافق 14 شعبان.

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ويمكن مشاهدة القمر الوردي في مناطق مختلفة من العالم، ومن بينها المنطقة العربية بالطبع، وتحدث هذه الظاهرة الطبيعية عندما يقع القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، وهذا يعني أن وجهه سيضاء بالكامل.

سر تسمية القمر الوردي

واشتق اسم القمر الوردي نظرا لتزامنه مع موسم الزهور في فصل الربيع، حيث تنتشر الورود وردية اللون في الولايات المتحدة وكندا بشكل كبير.

وسيكون القمر الوردي الاكتمال الرابع للقمر هذا العام 2019، وسيصل البدر إلى ذروته في تمام الساعة 12.12 بتوقيت غرينتش، ليستمر طوال الليل.

وسيكون في وسع الأمريكيين الذين يشقون طريقهم إلى عملهم صباح الجمعة متابعة الظاهرة، التي تصل إلى ذروتها الساعة 7:12 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وللحصول على أفضل فرصة لرؤيتها، يفضل التوجه إلى منطقة بها القليل من الأضواء، حتى يظهر القمر بشكل أكثر سطوعا.