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الحوثيون يتلاعبون بالمساعدات.. اليمن على بعد خطوة من المجاعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الأمم المتحدة أن اليمن على بعد خطوة واحدة من المجاعة بسبب تلاعب الحوثيين بالمساعدات الإنسانية.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن العديد من الأبرياء على شفا الموت من الجوع مع تلاعب الحوثيين بالمساعدات التي يفترض وصولها للمدنيين.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إن الوضع قد يقودهم في نهاية المطاف إلى الانسحاب في حال عدم السماح لهم بالقيام بعملهم كما يجب.
وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد طيار ركن تركي المالكي قال أمس إن ميليشيا الحوثي تعرقل جهود التحالف لإيصال المساعدات الإنسانية لافتا إلى قيام التحالف بمعالجة تصاريح دخول المساعدات الإنسانية باحترافية عالية.
وأوضح متحدث التحالف أن الموانئ اليمنية تعمل بكامل طاقاتها لاستقبال المساعدات الإنسانية مشيرا إلى أنه تمت إعادة تأهيل 118 طفلا جندتهم ميليشيا الحوثي وتسليمهم إلى الحكومة اليمنية.
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