الان تتابع بالصور.. إطلاق برامج مبتكرة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

دشن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء امس مبادرة “الأولوية لهم” الموجهة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من كبار السن وذوي الإعاقة والمرأة الحامل ومن لديها طفل رضيع بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، وعدد من مديري عموم الوزارت بمنطقة الرياض، ومجموعة من المهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي والإعلاميين وبمشاركة من جمعية الإعاقة الحركية للكبار ووزارة النقل.

اشتمل حفل التدشين، مجموعة من الفقرات الترحيبية والكلمات والعروض المرئية التعريفية بالمبادرة وأهدافها وفئاتها حيث ألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض الدكتور يوسف السيالي، كلمةً وضح فيها أن المبادرة تأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي تطلقها وزارة العمل والتنمية لتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع ومنهم كبار السن وذوي الإعاقة والمرأة الحامل ومن لديها أطفال من خلال توفير الأولوية لهم في الحصول على احتياجاتهم من الخدمات بأسهل الطرق وأسرعها، داعيًا جميع أفراد المجتمع والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى ضرورة تطبيق منتجات هذه المبادرة داخل مناطق الخدمات لديها والمرافق العامة بما يكفل للفئات المستهدفة سلامة التنقل والوصول بيسر مؤكدًا أهمية ذلك في تعزيز صورة المملكة العربية السعودية الريادية في خدمة هذه الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

Advertisements

كما ألقى مدير عام جمعية الإعاقة الحركية للكبار محمد الحمالي، والناشط في مجال الإعاقة عبدالله بن سعيد، كلمتين شكرَا فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على هذه المبادرة، داعين جميع أفراد المجتمع للتعاون فيما بينهم لتحقيق أهدافها ونجاحها.

وفي الختام، كرم “السيالي”، جميع الجهات المشاركة والإعلاميين الحاضرين.

يذكر أن مبادرة “الأولوية لهم” تعتمد في تنفيذها على دليل إرشادي يقدم برامج مبتكرة ذات كفاءة الكترونية تسهِّل تنقلات الفئات المستهدفة لدعم الجانب النفسي والاجتماعي لهم ودمجهم في المجتمع بدلًا من اعتمادهم على الآخرين في قضاء حوائجهم.