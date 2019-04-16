وزير الداخلية يدشن نظام “مدار” الأمني التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم الثلاثاء، نظام “مدار” الأمني التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمتخصص في التحول التقني لإجراءات العمل في فروع مكافحة المخدرات بالمملكة.

واستمع خلال التدشين إلى عرض موجز قدمه مدير مكافحة المخدرات اللواء أحمد الزهراني، عن مهام ووظائف النظام والمراحل التي تم التوصل إليها.

حضر التدشين، صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني.