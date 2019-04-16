شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام: ضبط شقتين لتزوير بصمات شرائح الجوال تُديرهما عمالة وافدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أسفرت الحملة الوطنية «وطن بلا مخالف» في المنطقة الشرقية، والتي تشارك فيها أمانة المنطقة، ومكتب العمل بالدمام التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وفرع وزارة التجارة، وشعبة الضبط الاداري بشرطة الدمام، عن ضبط شقتين للعمالة الوافدة المُخالفة بوسط الدمام، تقوم بتزوير بصمات شرائح الهواتف النقالة، مستغلين صور بطاقات المواطنين وهويات أجنبية، فيما تم ضبط ومصادرة أكثر من 3 آلاف شريحة لشبكات متعددة، وبصمات مزورة، وأجهزة حاسب آلي، و1200 جوال يُعاد صيانتها وتجهيزها للبيع في الأسواق، ممتهنين الغش التجاري والتزوير.

وقامت الفرق الرقابية بالإدارة العامة للأسواق التابعة لوكالة الخدمات بالأمانة، بالتحفظ وحصر المضبوطات وإعداد المحاضر المشتركة بين الجهات المشاركة في الحملة، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق أصحاب الشقق المخالفة والعمالة من جهة الاختصاص.

ويأتي تكثيف الجولات الرقابية والحملات الميدانية بناء على توجيهات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومتابعة وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، في مشاركة ودعم الفرق الرقابية بوكالة الخدمات بكامل طاقاتها مع الجهات المختصة المشاركة في حملة «وطن بلا مخالف»، لضبط المخالفين في المحلات التجارية والمطاعم والمناطق الصناعية، والمستودعات وأسواق النفع العام، والأماكن المشبوهة بشقق العمالة المخالفة.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفين، وذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمانة، ومركز 940 الذكي، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضبط المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.