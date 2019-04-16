شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع مساعدات إيوائية متنوعة في مخيم الخانق بنهم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الاثنين) 150 خيمة و450 بطانية و150 بساطا في مخيم الخانق بمديرية نهم في محافظة صنعاء، يستفيد منها 150 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ.
ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.
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