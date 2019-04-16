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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان: 60 عملية «قلب مفتوح» و«قسطرة» لأطفال اليمن خلال أسبوع والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن وقام الفريق بإجراء عملية قلب مفتوح واحدة و9 حالات قسطرة علاجية في مدينة المكلا.
وعبر أولياء أمور الأطفال المستفيدين عن شكرهم الجزيل للمملكة وللفريق الطبي التطوعي التابع للمركز على جهودهم الحثيثة في علاج أبنائهم المرضى والتخفيف من معاناتهم.
يذكر أن هذه العمليات تحتاج لأجهزة طبية ذات تقنية عالية، وفِرق طبية متخصصة في مجالها، إضافة إلى التكلفة العالية لإجرائها التي وفرها مركز الملك سلمان للإغاثة للمحتاجين بالمجان.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يقوم بها المركز في اليمن وغيره من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث من المقرر أن تستمر الحملة لمدة أسبوع كامل يجري خلالها الفريق التطوعي 60 عملية متنوعة في جراحات القلب المفتوح والقسطرة، وإصلاح التشوهات القلبية وعلاجها، وتقديم الاستشارة الطبية، ورعاية الأطفال في العناية المركزة.
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