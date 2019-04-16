شكرا لقرائتكم خبر عن قادري: السعودية وباكستان وقفتا أمام محاولات اختطاف الإسلام لأغراض سياسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام أباد)

نوه وزير الشؤون الدينية الباكستاني الشيخ نور الحق قادري، بتميز مشاركة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية في مختلف المحافل الإسلامية العالمية في تقديم صورة واضحة عن الإسلام الوسطي المعتدل الذي يؤكد رسالة المملكة في العالم وريادتها في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم.

وأكد قادري خلال لقائه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، اليوم (الثلاثاء) في مقر وزارة الشؤون الدينية الباكستانية، أن «السعودية وباكستان وقفتا سداً منيعاً وحصناً قويا أمام مختلف الجماعات المتطرفة التي تحاول اختطاف الإسلام لأغراض سياسية وجهود بلدينا واضحة في هذا الصدد»، لافتاً إلى أن السعودية رائدة العمل الإسلامي ونعتز بشراكتنا مع الشؤون الإسلامية في نقل رسالة الوسطية.

وقدم وزير الشؤون الدينية الباكستاني، لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية دعوة موجهة للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لزيارة باكستان، مشيداً بما تقوم به الشؤون الإسلامية بالسعودية من أعمال وما تشهده من تطور كبير في مختلف الأعمال والبرامج التي تخدم العمل الإسلامي المشترك.

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من جانبه، أثنى الدكتور عبدالله الصامل على ما وجده في باكستان من حفاوة وكرم ضيافة من مختلف أطياف الشعب الباكستاني وقياداته خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها، التي وصفها بغير المستغربة على الأشقاء في باكستان العزيزة على قلب كل مسلم، وأشاد بالعلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين، والقائمة على المحبة والأخوة الإسلامية التي لا يزعزعها أي كيان.

ونقل الدكتور عبدالله بن محمد الصامل تحيات الوزير آل الشيخ، منوها بالتعاون المشترك مع الشؤون الدينية الباكستانية في خدمة الإسلام ونشر الوسطية.

وأكد في ختام اللقاء أن الوزارة فتحت آفاقاً من التعاون الكبير والمتواصل مع كافة الوزرات بالعالم الإسلامي للعمل على مختلف القضايا التي تخدم العمل الإسلامي وتعزز العمل المشترك لنشر قيم الوسطية والاعتدال تحقيقاً لتطلعات ورؤى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، اللذين يؤكدان أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال والتسامح والمحبة، داعيين إلى الدفاع عنه ومحاربة الفرقة والشتات والعنف.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره مدير مكتب الدعوة والإرشاد بسفارة خادم الحرمين الشريفين في باكستان الشيخ متعب الجديعي، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بالعمل الإسلامي وتعزيز القواسم المشتركة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.