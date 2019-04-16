شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يرعى غدا الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يرعى وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، غداً (الأربعاء) الحفل السنوي للجامعة وتخريج 418 طالباً وطالبة من كليات الجامعة بأقسامها المختلفة.

وقال رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبد الله البنيان: إن رعاية وزير الداخلية للحفل تأتي تأكيدا للدعم المادي والمعنوي الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لهذه المؤسسة العربية المميزة.

وبين أن الجامعة وهي تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها وطالباتها، لتؤكد استمرار جهودها في التطوير النوعي لتلبية الحاجات الأمنية العربية، لاسيَّما في مجالات مستجدات التقنية ومتطلبات العصر بهدف الارتقاء بفاعلية أجهزة الأمن العربية وكوادرها.