«البيئة»: أكثر من 200 ألف رأس من الإبل سُجِّلَت في برنامج الترقيم

شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: أكثر من 200 ألف رأس من الإبل سُجِّلَت في برنامج الترقيم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة انتهاء فترة برنامج تسجيل وترقيم الإبل لبيانات الملاك.
وأوضحت أن عدد الإبل التي المسجلة خلال فترة التسجيل من 1440/6/1 لمدة شهرين بلغت 214345، بينما بلغ عدد الملاك المسجلين 2340.
وبينت الوزارة أنّ الهدف من برنامج «ترقيم الإبل» يتمثل في إنشاء سجل خاص لكل حيوان يحوي جميع بياناته وبيانات مالكه وإثبات ملكية وكذلك إمكان نقل الملكية بين ملاك الإبل، وتوفير رؤية واضحة مفصلة ودقيقة عن أعداد الحيوانات وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، وتحسين صحة الحيوان من خلال السيطرة على تفشي الأمراض، والمحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة على الأمراض المشتركة، والتحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية مع إعطاء الحيوانات صفة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها بواسطتها.
وأشارت إلى أنّه يتم الاعتماد على البرنامج في تنسيب الحيوانات لاختيارها على أساس النسب والإنتاج، إضافة إلى تطبيق برنامج التحسين المتكامل، وتأصيل سلالة الحيوانات، وعمل خارطة وبائية للأمراض الحيوانية، وتنمية صناعة وتربية الإبل والمحافظة عليها، وتفعيل نظم الإنذار المبكر للأمراض عابرة الحدود، والتحكم في الإبل السائبة على الطرق ومنع الحوادث التي تسببها بمشاركة وزارتي الداخلية والنقل.
يذكر أن المسجلين بالبرنامج إلكترونياً ستكون لهم أولوية الترقيم، إضافة إلى التمتع بالخدمات التي تقدمها الوزارة، كما أن الترقيم سيكون مجاناً لمدة الأشهر الستة الأولى.
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