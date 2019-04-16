شكرا لقرائتكم خبر عن «رئاسة الحرمين»: بدء استقبال المرشحين لشغل الوظائف الموسمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بدء لجنة الترشيح للوظائف الموسمية مهماتها، باستقبال المرشحين لشغل الوظائف الموسمية المُعلن عنها مسبقاً، وذلك برئاسة وكيل الرئيس العام المساعد للشؤون العلمية والتوجيهية الدكتور ناصر الزهراني، وبحضور المدير العام للموارد البشرية سعود الريشي.

ووضعت اللجنة شروطا ومعايير محددة لتوجيه الموظفين للإدارات التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، مراعية استقطاب الكوادر المؤهلة والمتخصصة في كافة المجالات المحتاج إليها، وتستمر اللجنة في استقبال المرشحين لمدة ثلاثة أيام، عقب ذلك يتم فرزهم وتوزيعهم على الإدارات المناسبة.

وأثناء المقابلات يتم عرض فيلم وثائقي عن جهود الدولة في خدمة الحرمين الشريفين، وعن آلية العمل في المسجد الحرام، والشروط الواجب توفرها في الموظفين، وواجباتهم، ومسؤولياتهم تجاه زوار بيت الله الحرام بما يعكس هوية المواطن السعودي القائم على خدمة دينه ومقدساته ووطنه.