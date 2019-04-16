شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية في الرياض تهنئ الأميرة ريما بنت بندر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، بمناسبة أدائها القسم بين أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الثلاثاء). وكان قد صدر أمر ملكي يوم السبت 23 فبراير الماضي، يقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة وزير.



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