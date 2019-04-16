شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير منطقة القصيم يشهد أعمال ورشة تنظيم هاكاثون القصيم ويدشن هوية الهاكاثون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

نيابة عن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، شهد نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، جدول أعمال ورشة تنظيم هاكاثون القصيم الدولي للتقنيات الزراعي2019، حيث التقى من خلالها بالمدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية نواف الصحاف والوفد المرافق له من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر، مثنياً على هذه الورشة، وماخرجت به من توصيات لحل كل العوائق وتنظيم السبل التي تسرع إقامة وإطلاق هاكاثون القصيم، كما دشن نائب أمير منطقة القصيم خلال الزيارة هوية هاكاثون القصيم الدولي للتقنيات الزراعي 2019، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف التي عقدت من أجلها هذه الورشة.

حيث عقدت اليوم, الورشة التعريفية بهاكاثون القصيم، بتوجيه من أمير منطقة القصيم، وبرئاسة من مستشار أمير منطقة القصيم إبراهيم بن سعد الماجد، لمناقشة ومعرفة أبرز التحديات التي تعيق تنمية القطاع الزراعي في المنطقة، وحصرها في مجال التقنية الزراعية، بحضور أعضاء من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر، يتقدمهم المدير التنفيذي لبرنامج بادر نواف الصحاف، وبمشاركة عدة جهات وهي جامعة القصيم ممثلةً بكلية الزراعة وكلية الحاسب وتقنية المعلومات، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والغرفة التجارية بالقصيم، واللجنة الزراعية بالغرفة التجارية، وعدداً من ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية بالمنطقة، وذلك في مجلس المنطقة في مقر الإمارة بمدينة بريدة.

وأوضح الماجد أن عقد هذه الورشة يهدف إلى التعرف أكثر بدور بادر وخبرته في إقامة الهاكاثونات من خلال إقامة عدة هكاثونات سابقة كان فيها أكثر من 1500 مشارك، ومنها هاكاثون مع ناسا، وهاكاثون مع أي بي إم، وهاكاثون مع معهد أي تي العالمي، واحتضان المشاريع التقنية، ومناقشة مقدرة بادر هاكاثون التقنيات الزراعية.

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وبين مستشار أمير منطقة القصيم مدى حرص سمو أمير القصيم على عقد هذه الورشة التي هي بتوجيه ورعاية منه لإيصال الهدف والفائدة من إقامة الهاكاثون الدولي للتقنيات الزراعي في منطقة القصيم للجهات المعنية الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة، وضرورة تعاونهم ومساعدتهم، للمساهمة في دعم وإنجاح الهاكاثون، مشيراً إلى مناقشتهم خلال الورشة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة في مجال التقنية الزراعية، لتسليط الضوء عليها، والبحث عن إيجاد حلول تقنية لها من قبل المتقدمين.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية نواف الصحاف أن تنظيم هذا الهاكاثون يُبني على تجربة متميزة وناجحة لعدد من الهاكاثونات التي نظمها برنامج بادر خلال مسيرته، التي كشفت عن مدى حجم الاهتمام المجتمعي، والطموح الكبير من قبل الشباب السعوديين بتطوير حلول ترتقي بجودة حياة المجتمع في عدة مجالات مختلفة.

وقال الصحاف: نتطلع إلى تعزيز هذه التجربة والبناء عليها، وتوسيع دائرة المواضيع التي تركز عليها مثل هذه الهاكاثونات لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أن هذا الهاكاثون الدولي للتقنيات الزراعي 2019، الذي سيعقد بمشيئة الله في منطقة القصيم، يعتبر من سلسلة المبادرات التي أطلقها برنامج بادر، التي تهدف إلى تكريس روح الابتكار لدى مختلف فئات المجتمع، تحديداً من الشباب ورواد الأعمال طبقاً وتزامناً مع رؤية المملكة 2030 لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم وتحفيزهم لاستثمار إبداعاتهم ومعارفهم في القطاع الزراعي.