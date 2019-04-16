تابع التقويم الدراسي بالسعودية 1440/2019 ||كم باقي على امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 |بداية...

أيام وتبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالسعودية على مستوى كافة المحافظات والمدن المنتشرة بالمملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن يكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني، يوم الأحد 21 أبريل 2019 -بما يوافق 16 شعبان 1440 هجرية، حيث ننشر لكم التقويم الدراسي 1440 بالسعودية ومتـى إجازة المدارس 2019-1440؟ اختبار الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 ، وموعد انتهاء الدراسة للمدراس والجامعات الفصل الدراسي الثاني سؤال يتبادر الان فى السعودية، حيث اعلنت وزارة التعليم السعودية ضمن جدول زمني محدد، فمنذ أن انطلقت الدراسة في المملكة العربية السعودية فقد أصبح هناك سؤال يتبادر إلى أذهان الطُلاب متى ستكون الإجازات الرسمية التي يحصلون عليها خلال أيام الدارسة، فنحن الآن ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم الأيام التي تعتبر إجازة رسمية لجميع الطلبة والطالبات سواء في المراحل الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية أيضًا كما نتابع معكم ونتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية، نتائج عن طريق رقم الهويه، الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية.

#التقويم الدراسي بالسعودية 1440/2019

متـى إجازة المدارس 2018-1440 والعودة للدراسة الفصل الدراسي الثانى،ومتى موعد انتهاء الاجازة والعودة للمدراس الفصل الدراسي الثانى، سؤال لا يُطرح فقط من خلال الطُلاب بل إن هذا السؤال يسأل عنه المعلمين أيضًا وكذلك أولياء الأمور، لجميع مراحل التعليم في جميع مدن المملكة السعودية وبالأخص فيما يخص التعليم الحكومي أو التعليم الخاص.

فقد انطلقت الدراسة في المملكة العربية السعودية منذ شهر سبتمبر الماضي، أي أننا الآن على موعد مع انطلاق امتحانات منتصف العام، ومن ثم سيحصل الطلاب على إجازة منتصف العام لجميع الصفوف التعليمية.

بداية إجازة منتصف العام1440/04/20 هـ – 2018/12/27 م

٦ يناير ٢٠١٩ بداية الدراسة للفصل الدراسي …

٢١ أبريل ٢٠١٩ بداية اختبار الفصل الدراسي …

٢ مايو ٢٠١٩ بداية اجازة نهاية العام

جدول إجازات المدارس 1440

سنوفر لكم اليوم جدول يشمل جميع الأيام الإجازة من خلال العام الدراسي الحالي، كما سنوفر لكم موعد استئناف الدراسة عقب انتهاء جميع الإجازات المتاحة هذا العام وهي كالتالي:

اليوم التاريخ انطلاق بداية الفصل الدراسي الأول 2 سبتمبر 2018 – 22 /12/1439 إجازة اليوم الوطني 23 سبتمبر 2018- 13/1/1440 بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول 16 ديسمبر 2018- 9/4/1440 انطلاق إجازة منتصف العام 27 ديسمبر 2018 – 20/4/1440 بداية الفصل الدراسي الثاني 6 يناير 2019 -30/4/1440 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 21 أبريل 2019 -16/8/1440 موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2 مايو 2019 – 27/8/1440

ومن خلال موقعنا يمكنكم الآن التعرف على مواعيد التقويم الدراسي للأعوام القادمة، وذلك لمن يرغبون في الحصول على منح دراسية أو يفكرون في السفر خارج المملكة في الأعوام المقبلة.

موعد امتحانات اخر العام 20219

الأحد 16 / 8 / 1440 هـ الموافق 21 / 4 / 2019م

التقويم الجامعي 1440 في السعودية

أجازة اليوم الوطني في السعودية 13/1/1440 هـ _ 23/9/2018م .

بداية إمتحانات الفصل الدراسي الأول 9/4/1440 _ 16/12/2018م

بداية أجازة نصف العام الترم الأول 20/4/1440_27/12/2018م.

بداية الدراسة للترم الثاني 30/4/1440هـ _ 6/1/2019 م

إمتحانات الترم الثاني 16/8/1440هـ _ 21/4/2019م

أجازة نهاية العام الدراسي 27/8/1440هـ _ 2/5/2019م .

مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الثاني في السعودية 2019

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التقويم الدراسي للعام:: 1440-1441 الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 1441/01/02 2019/09/01 إجازة اليوم الوطني 1441/01/24 2019/09/23 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 1441/04/25 2019/12/22 بداية إجازة منتصف العام 1441/05/07 2020/01/02 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1441/05/24 2020/01/19 بداية اجازة عيد الفطر 1441/09/14 2020/05/07 بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1441/10/08 2020/05/31 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1441/10/10 2020/06/02 بداية اجازة نهاية العام 1441/10/19 2020/06/11

التقويم الدراسي للعام:: 1441-1442 الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي 1442/01/11 2020/08/30 إجازة اليوم الوطني 1442/02/06 2020/09/23 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 1442/05/05 2020/12/20 بداية إجازة منتصف العام 1442/05/16 2020/12/31 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1442/06/04 2021/01/17 بداية اجازة عيد الفطر 1442/09/17 2021/04/29 بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1442/10/06 2021/05/18 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1442/10/11 2021/05/23 بداية اجازة نهاية العام 1442/10/22 2021/06/03

التقويم الدراسي بالسعودية والاجازات لـــ خمس سنوات القادمة

نظام نور برقم الهوية – موقع نور لنتائج الطلاب الفصل الدراسى الاول 1440

وفر موقعنا عرب فور نيوز خدمه الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية بالسعودية فى جميع المراحل التعليمية وقد وفرنا اليكم رابط الاستعلام و طريقة استخراج النتائج واليكم الروابط المباشرة لذلك

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1440

بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني في 21 أبريل 2019 الموافق 16/8/1440 وأجازة نهاية العام الدراسي الحالي يوم الخميس الموافق 27/8/1440هـ _ 2/5/2019م وبالتوفيق للجميع.

وأخيرًا نتمنى لكم دوام النجاح والتفوق ونعدكم بأن نوافيكم بكل ما هو جديد في جميع المراحل التعليمية، وللاستفسار يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال وسوف نوافيكم بالرد عليه فورًا.