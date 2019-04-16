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نقلت "رويترز" عن بيانات رسمية، أن الناتج الصناعي التركي واصل الانخفاض في شهر فبراير (شباط) الماضي، بنسبة 5.1 في المئة على أساس سنوي، ليسجل بذلك تراجعًا للشهر السادس على التوالي.
وأوضحت البيانات أن الاقتصاد التركي انكمش بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، في أسوأ أداء له فيما يقرب من عشر سنوات.
كما أظهرت البيانات أن النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفاً إلى حد كبير.
وكانت بيانات رسمية قد كشفت في وقت سابق، أن معدل البطالة في تركيا بلغ خلال شهر يناير (كانون ثاني) الماضي 14.7 في المئة، مسجلاً صعودًا بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي.
أسوأ أداء منذ 10 سنوات.. الاقتصاد التركي يتراجع للشهر السادس على التواليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-16
نقلت "رويترز" عن بيانات رسمية، أن الناتج الصناعي التركي واصل الانخفاض في شهر فبراير (شباط) الماضي، بنسبة 5.1 في المئة على أساس سنوي، ليسجل بذلك تراجعًا للشهر السادس على التوالي.
وأوضحت البيانات أن الاقتصاد التركي انكمش بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، في أسوأ أداء له فيما يقرب من عشر سنوات.
كما أظهرت البيانات أن النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفاً إلى حد كبير.
وكانت بيانات رسمية قد كشفت في وقت سابق، أن معدل البطالة في تركيا بلغ خلال شهر يناير (كانون ثاني) الماضي 14.7 في المئة، مسجلاً صعودًا بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي.
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
05:42 PM
الانكماش بلغ 3% في الربع الأخير من 2018
نقلت "رويترز" عن بيانات رسمية، أن الناتج الصناعي التركي واصل الانخفاض في شهر فبراير (شباط) الماضي، بنسبة 5.1 في المئة على أساس سنوي، ليسجل بذلك تراجعًا للشهر السادس على التوالي.
وأوضحت البيانات أن الاقتصاد التركي انكمش بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، في أسوأ أداء له فيما يقرب من عشر سنوات.
كما أظهرت البيانات أن النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفاً إلى حد كبير.
وكانت بيانات رسمية قد كشفت في وقت سابق، أن معدل البطالة في تركيا بلغ خلال شهر يناير (كانون ثاني) الماضي 14.7 في المئة، مسجلاً صعودًا بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي.
، أسوأ أداء منذ 10 سنوات.. الاقتصاد التركي يتراجع للشهر السادس على التوالي ،
المصدر : الخليج 365
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