، أسوأ أداء منذ 10 سنوات.. الاقتصاد التركي يتراجع للشهر السادس على التوالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - الانكماش بلغ 3% في الربع الأخير من 2018

نقلت "رويترز" عن بيانات رسمية، أن الناتج الصناعي التركي واصل الانخفاض في شهر فبراير (شباط) الماضي، بنسبة 5.1 في المئة على أساس سنوي، ليسجل بذلك تراجعًا للشهر السادس على التوالي.

وأوضحت البيانات أن الاقتصاد التركي انكمش بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، في أسوأ أداء له فيما يقرب من عشر سنوات.

كما أظهرت البيانات أن النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفاً إلى حد كبير.

وكانت بيانات رسمية قد كشفت في وقت سابق، أن معدل البطالة في تركيا بلغ خلال شهر يناير (كانون ثاني) الماضي 14.7 في المئة، مسجلاً صعودًا بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي.