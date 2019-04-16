السعودية اليوم / تطورات الوضع الأمني في العراق



بغداد 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

أصيب ثلاثة عشر من عناصر الجيش العراقي بجروح , بانفجار عبوات ناسفة في منطقة تقع الى الجنوب من مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار غربي العراق اليوم.

وأفاد مصدر أمني محلي بأن العبوات الناسفة انفجرت في منطقة النعيمية جنوب مدينة الفلوجة أثناء محاولة مفرزة تابعة للجيش العراقي تفكيكها، مما أدى إلى إصابة نحو 13 من منتسبي اللواء الحادي والأربعين الفوج الأول الفرقة العاشرة التابعة للجيش العراقي بجروح.

وأوضح أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الفلوجة العام, بينما طوقت قوة أمنية مكان الحادث .

وفي البصرة أقصى جنوب العراق لقي شخص واحد مصرعه وأصيب آخر بجروح, بعدما أطلق مسلحون مجهولون النار عليهما في منطقة الشمشومية أثناء محاولتهم سرقة أموال كانت بحوزتهما.

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18:15ت م

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