السعودية اليوم / اجتماع بالجامعه العربية لتحديث ومراجعة اللائحة التأسيسية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية



القاهرة 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

يُعقد غدًا بالجامعة العربية الاجتماع الثاني للجنة المعنية بمراجعة وتحديث اللائحتين التأسيسية والداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة - رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب.

وأفادت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة، بأن اجتماع اللجنة الذي يستمر يومين يـأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية "51" التي عقدت في فبراير الماضي بشأن المجلس العربي للاختصاصات الصحية والذي نص على : " دعوة اللجنة المعنية بمراجعة وتحديث اللائحتين التأسيسية والداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية برئاسة رئيس الدورة الوزارية للمجلس للانعقاد خلال شهر أبريل 2019 ، للانتهاء من مراجعة وتحديث اللائحتين المشار إليهما".

وأشارت السفيرة أبو غزالة إلى أنه سيتم رفع نتائج أعمال اللجنة إلى اجتماعات الدورة (52) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي التي ستنعقد في جنيف يومي التاسع عشر والعشرين من مايو المقبل على هامش أعمال الدورة (72) لمنظمة الصحة العالمية.

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18:14ت م

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