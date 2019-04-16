السعودية اليوم / انطلاق أعمال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة السعودية الزامبية بالرياض



الرياض 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

انطلقت اليوم الثلاثاء اجتماعات الدورة الثالثة للجنة

ورحب وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة برئيسة الوفد الزامبي كايولا سيامي والوفد المرافق لها في خلال كلمة ألقاها في ثنايا الاجتماع، مشيرًا إلى أن اجتماعات اللجنة السعودية الزامبية تأتي استجابة للاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومتي البلدين في زامبيا عام 2010م،وأكد على أهمية الاجتماعات في تقوية العلاقات في جميع المجالات وتطويرها بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين، والنظر إلى ما تثمر عنه من حوار بناء وتوصيات تهدف بدرجة كبيرة إلى تنمية ودفع العمل المشترك بما يحقق أهداف البلدين في رفع معدل التبادل التجاري والتعاون التقني والتوسع في الاستثمارات المختلفة، مضيفًا أنه يجب التأكيد على تفعيل أعمال كل من الاتفاقية العامة واللجنة المشتركة من خلال وضع الآليات الفعالة والبرامج لتنفيذ ما ينبثق من اجتماعات هذه اللجنة، والمراجعة المستمرة والمتابعة عن طريق التحاور والتشاور والتواصل بين الجهات المختصة بتنفيذها في كلا البلدين وإزالة المعوقات واستخلاص الدروس المستفادة لتطوير وتنمية التعاون لمصلحة البلدين.

وقدمت رئيسة الوفد الزامبي السيدة كايولا سيامي شكرها على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدة على أن عقد اجتماعات الدورة الثالثة دليل على عمق العلاقات بين البلدين.

وأبدت سعادتها على توقيع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية قرض بقيمة 102 مليون دولار بين الحكومتين لإنشاء مستشفى الملك سلمان التخصصي للنساء والأطفال، بالإضافة إلى مساعدة المملكة العربية السعودية لحكومة زامبيا بمبلغ 16 مليون دولار لتطوير مستشفى الجامعة التعليمي، وإرسال فريق لتقييم وتسهيل الإجراءات لتصدير الماشية الزامبية ومنتجاتها إلى المملكة، مشيرة إلى التقدم الملحوظ بتنفيذ اتفاقية الخدمات الجوية التي وقعتها الدولتان في أكتوبر الماضي بالرياض.

عقب ذلك تشكلت ثلاث لجان عمل من الجانبين، تشمل التعاون الدولي والأمني والعمل والشؤون الدينية، والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، والتعاون الصحي والتعليمي والثقافي والسياحي والرياضي، ويمثلهم في هذه اللجان عدد من الجهات الحكومية والخاصة من الجانبين.

// انتهى //

17:56ت م

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الرياض 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واسانطلقت اليوم الثلاثاء اجتماعات الدورة الثالثة للجنة السعودية الزامبية المشتركة برئاسة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام في العاصمة الرياض.ورحب وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة برئيسة الوفد الزامبي كايولا سيامي والوفد المرافق لها في خلال كلمة ألقاها في ثنايا الاجتماع، مشيرًا إلى أن اجتماعات اللجنة السعودية الزامبية تأتي استجابة للاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومتي البلدين في زامبيا عام 2010م،وأكد على أهمية الاجتماعات في تقوية العلاقات في جميع المجالات وتطويرها بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين، والنظر إلى ما تثمر عنه من حوار بناء وتوصيات تهدف بدرجة كبيرة إلى تنمية ودفع العمل المشترك بما يحقق أهداف البلدين في رفع معدل التبادل التجاري والتعاون التقني والتوسع في الاستثمارات المختلفة، مضيفًا أنه يجب التأكيد على تفعيل أعمال كل من الاتفاقية العامة واللجنة المشتركة من خلال وضع الآليات الفعالة والبرامج لتنفيذ ما ينبثق من اجتماعات هذه اللجنة، والمراجعة المستمرة والمتابعة عن طريق التحاور والتشاور والتواصل بين الجهات المختصة بتنفيذها في كلا البلدين وإزالة المعوقات واستخلاص الدروس المستفادة لتطوير وتنمية التعاون لمصلحة البلدين.وقدمت رئيسة الوفد الزامبي السيدة كايولا سيامي شكرها على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدة على أن عقد اجتماعات الدورة الثالثة دليل على عمق العلاقات بين البلدين.وأبدت سعادتها على توقيع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية قرض بقيمة 102 مليون دولار بين الحكومتين لإنشاء مستشفى الملك سلمان التخصصي للنساء والأطفال، بالإضافة إلى مساعدة المملكة العربية السعودية لحكومة زامبيا بمبلغ 16 مليون دولار لتطوير مستشفى الجامعة التعليمي، وإرسال فريق لتقييم وتسهيل الإجراءات لتصدير الماشية الزامبية ومنتجاتها إلى المملكة، مشيرة إلى التقدم الملحوظ بتنفيذ اتفاقية الخدمات الجوية التي وقعتها الدولتان في أكتوبر الماضي بالرياض.عقب ذلك تشكلت ثلاث لجان عمل من الجانبين، تشمل التعاون الدولي والأمني والعمل والشؤون الدينية، والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، والتعاون الصحي والتعليمي والثقافي والسياحي والرياضي، ويمثلهم في هذه اللجان عدد من الجهات الحكومية والخاصة من الجانبين.// انتهى //17:56ت م0191

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