السعودية اليوم / هيئة تطوير المدينة المنورة تُنظم منتدى البيئة



المدينة المنورة 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

تُنظم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة "منتدى البيئة" بالمدينة المنورة خلال الفترة 18-19 شعبان الجاري الموافق 23-24 إبريل 2019م، وذلك بمركز المنورة للأعمال، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشركاء الهيئة في القطاع الخاص.

ويهدف المنتدى الذي ستعقد جلساته على مدار يومين متتاليين ويحظى بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجالات البيئة من داخل المملكة وخارجها، إلى استعراض مشاريع البيئة التي تنفذها الجهات الحكومية بالمدينة المنورة، وعرض أحدث التقنيات المستخدمة في مجال البيئة، وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية، وتمكين الشركات المرتبطة بأعمال البيئة من استعراض المشاريع والمبادرات البيئية، إلى جانب التعريف بالمنتجات البيئية وأفضل الحلول الحديثة لتقليل الآثار البيئية، والتعريف بالمنتجات الصديقة للبيئة والحفاظ على البيئة الطبيعية، فضلاً عن تعزيز التوعية البيئية وتحفيز القطاعات والمجتمعات المحلية للمشاركة في سلسلة المبادرات والمشاريع البيئية بمنطقة المدينة المنورة.

ويستعرض المتحدثون المشاركون في أعمال المنتدى مجموعة من المحاور الرئيسية أهمها الاستدامة البيئية، والعمارة الخضراء، والشراكات المحلية والإستراتيجية في مشاريع البيئة وإدارة المدن المستدامة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالمجال البيئي على المستوى المحلي.

ويستهدف المنتدى جميع العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية المرتبطة بشؤون البيئة وقادة الإدارات المحلية في القطاع الحكومي وكذلك العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية ومنسوبي الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة والأفراد المهتمين في المجالات البيئية.

ويُعد المنتدى منصة هامة تستعرض المشاريع والمبادرات البيئية ضمن خطة هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، لمواكبة آخر المستجدات في المجال البيئي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لجميع القطاعات المرتبطة بهذا المجال وبحث المزيد من التعاون والتنسيق مع الجميع لتحقيق نقلة إيجابية تسهم في رفع مستوى الوعي البيئي على مستوى المملكة العربية

وسيتيح المعرض المصاحب لأعمال المنتدى الذي سينطلق بالتزامن مع أعمال المنتدى ويستمر لمدة خمسة أيام، الفرصة للشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في المجال البيئي، من استعراض أحدث منتجات ومشاريع البيئة والتقنيات المستخدمة في الحفاظ عليها والحلول المستحدثة لتعزيز الأثر البيئي.

وتسعى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة من خلال منتدى البيئة إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، المتمثلة في جعل المدينة المنورة أنموذجًا في توظيف الإمكانيات التقنية والطرق الفنية السليمة في الحفاظ على البيئة وحمايتها، لخدمة برامج التنمية والتطور الحضري الذي تشهده المنطقة بما ينجسم مع خطة التوازن بين التطور والتنمية الحضرية والمحافظة على البيئة الطبيعية وحمايتها بمنطقة المدينة المنورة.

// انتهى //

17:55ت م

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المدينة المنورة 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واستُنظم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة "منتدى البيئة" بالمدينة المنورة خلال الفترة 18-19 شعبان الجاري الموافق 23-24 إبريل 2019م، وذلك بمركز المنورة للأعمال، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشركاء الهيئة في القطاع الخاص.ويهدف المنتدى الذي ستعقد جلساته على مدار يومين متتاليين ويحظى بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجالات البيئة من داخل المملكة وخارجها، إلى استعراض مشاريع البيئة التي تنفذها الجهات الحكومية بالمدينة المنورة، وعرض أحدث التقنيات المستخدمة في مجال البيئة، وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية، وتمكين الشركات المرتبطة بأعمال البيئة من استعراض المشاريع والمبادرات البيئية، إلى جانب التعريف بالمنتجات البيئية وأفضل الحلول الحديثة لتقليل الآثار البيئية، والتعريف بالمنتجات الصديقة للبيئة والحفاظ على البيئة الطبيعية، فضلاً عن تعزيز التوعية البيئية وتحفيز القطاعات والمجتمعات المحلية للمشاركة في سلسلة المبادرات والمشاريع البيئية بمنطقة المدينة المنورة.ويستعرض المتحدثون المشاركون في أعمال المنتدى مجموعة من المحاور الرئيسية أهمها الاستدامة البيئية، والعمارة الخضراء، والشراكات المحلية والإستراتيجية في مشاريع البيئة وإدارة المدن المستدامة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالمجال البيئي على المستوى المحلي.ويستهدف المنتدى جميع العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية المرتبطة بشؤون البيئة وقادة الإدارات المحلية في القطاع الحكومي وكذلك العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية ومنسوبي الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة والأفراد المهتمين في المجالات البيئية.ويُعد المنتدى منصة هامة تستعرض المشاريع والمبادرات البيئية ضمن خطة هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، لمواكبة آخر المستجدات في المجال البيئي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لجميع القطاعات المرتبطة بهذا المجال وبحث المزيد من التعاون والتنسيق مع الجميع لتحقيق نقلة إيجابية تسهم في رفع مستوى الوعي البيئي على مستوى المملكة العربية السعودية ، حيث يشتمل المنتدى على عرض عدد من أوراق العمل المتخصصة ومناقشتها إلى جانب استعراض مبادرات ومشاريع أربع عشرة جهة حكومية وعدد كبير من الشركات والمؤسسات بغرض عرض المشاريع والمبادرات البيئية والتقنيات الحديثة، ومناقشة أهم قضايا الإدارة البيئية وإدارة الموارد المائية والاستخدام الأمثل للمياه والاستفادة من التقنيات الحديثة في دراسة الموارد الطبيعية، والغطاء النباتي والتلوث البيئي والتنوع الحيوي وإدارة النفايات الصلبة والمدن الخضراء بالإضافة إلى أبرز التطورات التقنية الحديثة للتنمية المستدامة، والتقنيات الحديثة المستخدمة، والتحديات البيئية، ومواجهة الأخطار البيئية والمبادرات، كما ستقدم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عرضًا شاملًا عن أهم المبادرات والمشاريع البيئية المرتبطة بمنظومة التطوير والتنمية المستدامة في المدينة المنورة.وسيتيح المعرض المصاحب لأعمال المنتدى الذي سينطلق بالتزامن مع أعمال المنتدى ويستمر لمدة خمسة أيام، الفرصة للشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في المجال البيئي، من استعراض أحدث منتجات ومشاريع البيئة والتقنيات المستخدمة في الحفاظ عليها والحلول المستحدثة لتعزيز الأثر البيئي.وتسعى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة من خلال منتدى البيئة إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، المتمثلة في جعل المدينة المنورة أنموذجًا في توظيف الإمكانيات التقنية والطرق الفنية السليمة في الحفاظ على البيئة وحمايتها، لخدمة برامج التنمية والتطور الحضري الذي تشهده المنطقة بما ينجسم مع خطة التوازن بين التطور والتنمية الحضرية والمحافظة على البيئة الطبيعية وحمايتها بمنطقة المدينة المنورة.// انتهى //17:55ت م0189

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