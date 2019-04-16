السعودية اليوم / رئيس برلمان البنجاب الباكستاني يستقبل إمام المسجد الحرام



لاهور 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

استقبل معالي رئيس برلمان إقليم البنجاب الباكستاني شودري برويز إلهي نيابة عن حاكم الإقليم اليوم إمام المسجد الحرام فضيلة الدكتور عبدالله بن عواد الجهني الذي يزور باكستان حالياً.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر الحاكم في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب العلاقات الثنائية بين المملكة العربية

وأكد معالي برويز إلهي أن باكستان تنظر إلى المملكة العربية السعودية بتقدير واحترام وتؤيد قرارات قيادتها الرشيدة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وخدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين.

كما أشاد بالمواقف التاريخية للمملكة مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة التي مرت بها، مؤكداً أن المملكة جسدت مفهوم معرفة الأصدقاء عند الشدائد.

من جانبه، أكد فضيلة إمام المسجد الحرام الدكتور عبدالله الجهني أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير

ونوه الدكتور الجهني بما يحمله الشعب الباكستاني من حب وتقدير تجاه السعودية وهو ما لمسه خلال زيارته الحالية لباكستان ، سائلاً الله أن يديم على باكستان نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وعدد من المسؤولين في حكومة إقليم البنجاب.

// انتهى //

17:54ت م

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لاهور 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واساستقبل معالي رئيس برلمان إقليم البنجاب الباكستاني شودري برويز إلهي نيابة عن حاكم الإقليم اليوم إمام المسجد الحرام فضيلة الدكتور عبدالله بن عواد الجهني الذي يزور باكستان حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر الحاكم في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.وأكد معالي برويز إلهي أن باكستان تنظر إلى المملكة العربية السعودية بتقدير واحترام وتؤيد قرارات قيادتها الرشيدة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وخدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين.كما أشاد بالمواقف التاريخية للمملكة مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة التي مرت بها، مؤكداً أن المملكة جسدت مفهوم معرفة الأصدقاء عند الشدائد.من جانبه، أكد فضيلة إمام المسجد الحرام الدكتور عبدالله الجهني أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ تولي اهتماماً كبيراً لعلاقتها مع باكستان، وأنها حريصة على دعم باكستان وشعبها والوقوف معها لتكون دولة ناجحة ومستقرة.ونوه الدكتور الجهني بما يحمله الشعب الباكستاني من حب وتقدير تجاه السعودية وهو ما لمسه خلال زيارته الحالية لباكستان ، سائلاً الله أن يديم على باكستان نعمة الأمن والأمان والاستقرار.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وعدد من المسؤولين في حكومة إقليم البنجاب.// انتهى //17:54ت م0188

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