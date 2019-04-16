

الرياض 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سموه في تصريح بهذه المناسبة عن جلّ تقديره واعتزازهِ بهذه الثقة الكريمة، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يكون عند حسن ظنّ القيادة الرشيدة في خدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يعينه على أداء مهام عملهِ على أكمل وجه فيما يخدم مصالح المملكة ورعاياها ويعزز العلاقات بين البلدين الصديقين، داعياً الله العليّ القدير أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها.

// انتهى //

17:30ت م

0184



الرياض 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا.وأعرب سموه في تصريح بهذه المناسبة عن جلّ تقديره واعتزازهِ بهذه الثقة الكريمة، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يكون عند حسن ظنّ القيادة الرشيدة في خدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يعينه على أداء مهام عملهِ على أكمل وجه فيما يخدم مصالح المملكة ورعاياها ويعزز العلاقات بين البلدين الصديقين، داعياً الله العليّ القدير أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها.// انتهى //17:30ت م0184

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى النمسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.