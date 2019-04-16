السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب التونسي يلتقي رئيس مجلس الأمة ووزيري الدفاع والخارجية بدولة الكويت



تونس 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 ابريل 2019 م واس

التقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح .

وأفاد بيان لمجلس نواب الشعب التونسي اليوم، أن اللقاءات بحثت علاقات التعاون بين تونس والكويت وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة بين البلدين، مع ضرورة تطوير التعاون الثنائي بين البرلمانين من خلال تكثيف الزيارات وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، إضافة إلى القضايا العربية والإقليمية الراهنة وخاصة الأوضاع في ليبيا والجزائر والسودان.

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17:19ت م

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