السعودية اليوم / محافظ يبنع يرعى حفل خريجي كلية ينبع للتقنية التطبيقية



ينبع 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 ابريل 2019 م واس

احتفت كلية ينبع للتقنية التطبيقية بخريجيها للعام التدريبي ١٤٣٩-١٤٤٠ هـ ، حيث تم تخريج ١٩٣ خريجًا من تخصصات الكلية المختلفة بعد إتمام تدريبهم .

وأعرب عميد الكلية المهندس ثامر بن عويمر الحازمي عن فخره بتخريج هذه الدفعة من الخريجين والمؤهلين بسلاح العلم والتدريب والمهارة ليخوضوا غمار العمل في ميادين العمل المختلفة لخدمة دينهم ووطنهم، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.

من جهته كرم محافظ ينبع الخريجين الحاصلين على مرتبة الشرف الأولى والتُقطت صورٌ جماعية مع المحتفى بهم حيث أعرب الخريجون عن سعادتهم البالغة بهذا الاحتفال وأن ذلك سوف يكون دافعًا وحافزًا لهم في حياتهم العملية.

// انتهى //

17:18ت م

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