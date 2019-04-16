السعودية اليوم / إخلاء برج يضم عدة سفارات في مدريد بعد إنذار بوجود قنبلة



مدريد 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

أُخلت السلطات الاسبانية اليوم برجٌ يضم سفارات كندا وبريطانيا وأستراليا وهولندا في العاصمة مدريد بعد إنذار بوجود قنبلة.

وقال الناطق باسم الشرطة الإسبانية في تصريح له: "لقد تلقينا إنذارًا بوجود قنبلة، وبدأ الاخلاء، ويجب القيام بعملية تفتيش".

وأعلنت السفارة الأسترالية على تويتر أنها ستكون مغلقة لبقية النهار.

ويقع البرج في شارع باسيو دو لا كاستيلانا الذي يعبر مدريد من الشمال إلى الجنوب، ويبلغ ارتفاعه 235 مترًا وهو ضمن أربعة أبراج تشكل مركز أعمال في شمال العاصمة الإسبانية.

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17:11ت م

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