السعودية اليوم / وزير العمل المصري يبحث مع نُظرائه في الإمارات والبحرين مِلَفَّات تعزيز التعاون وقضايا العمالة المصرية



القاهرة 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

بحث وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان اليوم، مع وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر بن ثاني الهاملي، جميع القضايا المشتركة بين البلدين التي تخص العمل والعمال خاصة قضايا العمالة المصرية الموجودة في الإمارات.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد على هامش الدورة السادسة والأربعين لمؤتمر العمل العربي الذي تستضيفه القاهرة حاليًا توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتنظيم أوضاع العمالة بالصورة المثلى التي تتوافق مع رؤية البلدين الشقيقين، وتكون بمثابة منظومة مهنية واضحة تؤدي إلى تسهيل جميع الأمور العمالية.

كما استعرض وزير القوى العاملة المصري، خلال اجتماعه أيضًا مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني جميل بن محمد علي حميدان، جميع الموضوعات المشتركة بين البلدين والتشريعات المنظمة للعمل في البلدين خاصة كل ما يخص العمالة المصرية وشؤونها.

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17:08ت م

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