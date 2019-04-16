شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب إرشاد الحافلات يبدأ أعماله لاستقبال "موسم الحج" والان نبدء بالتفاصيل

بدأ مكتب ارشاد الحافلات بمكة المكرمة والمدينة المنورة بأعماله استعدادا لاستقبال "موسم الحج" لهذا العام 1440هـ ، بتجهيز كافة المواقع ورسم الخطط اللازمة في كل عام تمهيداً لتنفيذها قبل موسم الحج.

وأوضح المدير العام لمكتب إرشاد الحافلات بمكة المكرمة والمدينة المنورة عبدالله سندي ، أن المكتب بدأ هذا العام بوقت مبكر استعداداً لاستقبال "موسم الحج", مبيناً أن جميع الخطط التي وضعها المكتب سيتم تنفيذها تدريجياً وحسب ما تم جدولته لحين الانتهاء من الموسم كما هو المعمول به في كل عام.

وأكد سندي أن المكتب يواصل تنسيقه المستمر لتطوير وتحسين أعماله بما يواكب رؤية المملكة 2030 وتنفيذ توجهات وزارة الحج والعمرة بدعم من الهيئة التنسيقية لمؤسسات ارباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات، لتقديم جميع التسهيلات المالية والإدارية لتنفيذ الخطة التشغيلية التي يعدها المكتب لموسم الحج والتطوير اللازم ، بالإضافة الى الإشراف العام من قبل مسئولي وزارة الحج بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتقديم الخدمات المميزة.