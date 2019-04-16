شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم حفظة القرآن الكريم من المدارس الشرعية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي وفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف ورئيس مجلس إدارة المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه كرمت إدارة المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه فرع الأحساء مساء أمس حفظة كتاب الله والخريجين من المدارس الشرعية والمعاهد القرآنية بالقاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم حفظة القرآن الكريم من المدارس الشرعية بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.