2019-04-16

الحارثي: مؤتمر about her في واشنطن يعكس دور المرأة السعودية في رؤية 2030

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقد موقع about her منتداه الأول في جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة ، اليوم، بمشاركة منظمة سعوديون في أمريكا، ونادي الطلبة السعوديين، تحت عنوان: المرأة السعودية.. الطريق إلى رؤية 2030.

المنتدى الذي يعتبر الأول من نوعه في الإعلام السعودي والعربي سيكون بحضور رئيس تحرير موقع about her، وسيدتي، والرجل، محمد فهد الحارثي الذي أكد على أهمية هذا الحدث كونه سيشكل مناسبةً تعزز من دور وحضور المرأة السعودية؛ وفقًا لرؤية 2030.

وعن رسالة المنتدى وصورة المرأة السعودية في الخارج قال الحارثي: “تأتي هذه المبادرة من موقع about her تأكيداً على دوره في إيصال الصورة الحقيقة الساطعة عن إنجازات المرأة السعودية على مختلف الصعد، والتي استطاعت خلال فترة قياسية أن تحقق خطوات واسعة في مجالات الحياة العلمية والأدبية والفكرية والاجتماعية وغيرها، حتى وصلت إلى أرفع المناصب والتي كان منها تعيين الأميرة ريما بنت بندر، أول امرأة، سفيرةً للمملكة العربية السعودية في واشنطن”.

وأشار الحارثي إلى أن محاور المنتدى تعكس أهمية دور المرأة السعودية في الخارج في تحقيق الإنجازات العلمية وتغيير الصورة النمطية القديمة عنها، بالقول والفعل، وليس أدل على ذلك أن من بين المشاركات في المنتدى سعوديات يكملن دراساتهن في أمريكا، وفي اختصاصات مختلفة.

واختتم حديثة قائلاً: “مما لا شك فيه أن أهمية هذه المناسبة تنبع من كونها تجمع للمرة الأولى أطيافًا عدة من المجتمع السعودي المغترب والأميركيين الذين سيحضرون المنتدى، ويشاركون في الحوار حول دور المرأة السعودية في وطنها وخارج وطنها”.

ويستضيف المؤتمر متحدثين من الشباب والشابات السعوديين والمبتَعَثين؛ إضافة إلى شخصيات أميركية؛ حيث سيكون دور المرأة السعودية وحضورها في رؤية 2030، العنوان الرئيس للمنتدى.

وتتولى الدكتورة ريم دفّع نائبة الرئيس والمديرة التنفيذية للجنة شؤون العلاقات العامة السعودية – الأميركية في واشنطن، المعروفة بـ saprac، مهمة إدارة جلسات الحوار في قاعة جاك مورتون داخل حرم الجامعة.