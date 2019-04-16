بحضور خبراء ومختصين .. هيئة تطوير المدينة تستعرض مشاريع البيئة

2019-04-16

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، تستعد هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لتنظيم منتدى البيئة بالمدينة المنورة.

يأتي ذلك خلال الفترة 18-19 شعبان الجاري الموافق 23-24 أبريل 2019م، والذي سيحتضنه مركز المنورة للأعمال، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشركاء الهيئة في القطاع الخاص.

ويهدف المنتدى الذي ستعقد جلساته على مدار يومين متتاليين ويحظى بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجالات البيئة من داخل وخارج المملكة، إلى استعراض مشاريع البيئة التي تنفذها الجهات الحكومية بالمدينة المنورة وعرض أحدث التقنيات المستخدمة في مجال البيئة، وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية، وتمكين الشركات المرتبطة بأعمال البيئة من استعراض المشاريع والمبادرات البيئية، إلى جانب التعريف بالمنتجات البيئية وأفضل الحلول الحديثة لتقليل الآثار البيئية، والتعريف بالمنتجات الصديقة للبيئة والحفاظ على البيئة الطبيعية، فضلاً عن تعزيز التوعية البيئية وتحفيز القطاعات والمجتمعات المحلية للمشاركة في سلسلة المبادرات والمشاريع البيئية بمنطقة المدينة المنورة.

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ويستعرض المتحدثون المشاركون في أعمال المنتدى مجموعة من المحاور الرئيسية أهمها الاستدامة البيئية، والعمارة الخضراء، والشراكات المحلية والاستراتيجية في مشاريع البيئة وإدارة المدن المستدامة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالمجال البيئي على المستوى المحلي.

ويُعد المنتدى منصة هامة تستعرض المشاريع والمبادرات البيئية ضمن خطة هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، لمواكبة آخر المستجدات في المجال البيئي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لكافة القطاعات المرتبطة بهذا المجال وبحث المزيد من التعاون والتنسيق مع الجميع لتحقيق نقلة إيجابية تسهم في رفع مستوى الوعي البيئي على مستوى المملكة العربية السعودية.

ويشتمل المنتدى على عرض ومناقشة عدد من أوراق العمل المتخصصة إلى جانب استعراض مبادرات ومشاريع 14 جهة حكومية وعدد كبير من الشركات والمؤسسات بغرض عرض المشاريع والمبادرات البيئية والتقنيات الحديثة، ومناقشة أهم قضايا الإدارة البيئية وإدارة الموارد المائية والاستخدام الأمثل للمياه والاستفادة من التقنيات الحديثة في دراسة الموارد الطبيعية، والغطاء النباتي والتلوث البيئي والتنوع الحيوي وإدارة النفايات الصلبة والمدن الخضراء بالإضافة إلي أبرز التطورات التكنولوجية الحديثة للتنمية المستدامة، والتقنيات الحديثة المستخدمة، والتحديات البيئية، ومواجهة المخاطر البيئية والمبادرات، كما ستقدم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عرضاً شاملاً عن أهم المبادرات والمشاريع البيئية المرتبطة بمنظومة التطوير والتنمية المستدامة في المدينة المنورة.

وسيتيح المعرض المصاحب لأعمال المنتدى الذي سينطلق بالتزامن مع أعمال المنتدى ويستمر لمدة 5 أيام، الفرصة للشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في المجال البيئي، من استعراض أحدث منتجات ومشاريع البيئة والتقنيات المستخدمة في الحفاظ عليها والحلول المستحدثة لتعزيز الأثر البيئي.

وتسعى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة من خلال منتدى البيئة إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، المتمثلة في جعل المدينة المنورة أنموذجاً في توظيف الإمكانيات التقنية والطرق الفنية السليمة في الحفاظ على البيئة وحمايتها، لخدمة برامج التنمية والتطور الحضري الذي تشهده المنطقة بما ينسجم مع خطة التوازن بين التطور والتنمية الحضرية والمحافظة على البيئة الطبيعية وحمايتها بمنطقة المدينة المنورة.