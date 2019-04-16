استئصال 10 أورام ليفية من رحم ثلاثينية في ثغر جدة‎

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ جدة

نجح فريق طبي بمستشفى الثغر بجدة من استئصال 10 أورام ليفية بوزن 15 كجم لسيدة تبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاماً أي في العقد الرابع من العمر .

وكانت السيدة قد راجعت المستشفى نتيجة معاناتها من آلام في البطن ، مما تطلب إجراء عدد من الفحوصات الطبية اللازمة ، وبعد الكشف تبين وجود أورام ليفية متقدمة في الرحم وبأحجام مختلفة ، وكان أضخمها ورم ليفي يزن 3.7 كجم ويحتل الجزء الأكبر من بطن المريضة ويصل حتى الحجاب الحاجز .

وتقرر إجراء عملية تم فيها استئصال هذه الأورام الليفية بنجاح ولله الحمد ، حيث تتماثل المريضة للشفاء ، وتتمتع بحالة صحية جيدة .