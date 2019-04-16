صور.. الفيصل يسلم أهالي حي النكاسة 380 قطعة أرض إسكان بديلة

2019-04-16

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – على الأساليب المتطورة في التنمية، مستشهداً سموه بنجاح مشروع تصحيح أوضاع الجالية البرماوية ، وعمل هيئة الأمم المتحدة على الاستفادة منه في مشاريع تطوير العشوائيات حول العالم.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة لدى تسليمه أراضي الإسكان البديل لسكان حي النكاسة الذي تعتبر غالبية سكانه من أبناء الجالية البرماوية بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، ضرورة أن تكون الحلول التطويرية للأحياء العشوائية إبداعية وتليق بإنسانها.

وثمّن الأمير خالد الفيصل جهود الجهات المشاركة في التطوير ممثلة في هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة والجهات ذات العلاقة، كذلك سكان حي النكاسة العشوائي على تعاونهم لتحقيق التطوير بصورة إبداعية، منوها إلى أن المشروع يخدم الإنسان والمكان على حد سواء، مؤكدا في ذات الوقت أهمية تطوير الأحياء العشوائية وصولاً إلى الانتقال لحياة منظمة ولائقة.

وسلّم أمير منطقة مكة المكرمة الأراضي للمستفيدين, وباشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في فصل الخدمات عن حي النكاسة العشوائي ، ومن ثم البدء في إزالة المباني عبر عدة مراحل عن طريق الشركة المطورة والتي أنهت ثلاث مراحل، وشرعت في البدء بالمرحلة الرابعة من ضمن 12 مرحلة مستهدفة للمشروع، جرى خلالها إزالة 400 عقار في المراحل الثلاثة الأولى وفصل التيار الكهربائي عن 50 عقارًا في المرحلة الرابعة ، وتبلغ عدد الأراضي البديلة التي تم تعوضيها لقاطني حي النكاسة العشوائي 380 قطعة على مساحة 159.466 الف متر، تبعد عن الحرم 20 كيلومتر، وترتكز فكرة المشروع على أنه مشروع حضاري إنساني تنموي وعمراني وصناعي من خلال بناء قرى نموذجية مستدامة التنمية يتسق مع مكانة مكة المكرمة ومكانة المملكة العالمية.

وتهدف رسالة المشروع على تحقيق الخدمات الاقتصادية والبيئية الصحية والسكنية والثقافية وتوفير العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم لتوفير وتسهيل البدائل المناسبة لبناء الانسان وتنمية المكان، والحد من انتشار مناطق عشوائية جديدة، ونقل السكان من الجالية إلى بيئة آمنة وتأسيس قاعدة اقتصادية اجتماعية ثقافية بيئية وإعادة تأهيل السكان وتوفير فرص عمل ومخططات تخضع لمعايير عمرانية حديثة عوضاً عن العشوائيات، والسرعة والسهولة في التملك في أرض بديلة عن العقارات المزالة، والتقليص من الصعوبات التي سيواجهها ملاك العقارات المزالة في التملك، بالإضافة إلى تحقيق رؤية ٢٠٣٠ للمجتمع الحيوي وبيئة نموذجية تتوفر بها المرافق والخدمات الأساسية، وأخيراً تطوير منطقة مكة المكرمة بزيادة عدد المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام عوضاً عن العشوائيات.