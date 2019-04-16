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البرلمان اليمني يدرس تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أحال مجلس النواب اليمني، الثلاثاء، مشروع قانون لتصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية” إلى لجنة خاصة لدراسته قبل عرضه مجددا على المجلس.
وأنهى مجلس النواب اليمني، الثلاثاء، جلسته غير الاعتيادية التي عقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت وصدر عنه بيان ختامي أكد على أهمية تخليص اليمن من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وعلى المرجعيات الثلاث كأساس وحيد للحل السياسي.
واعتبر البرلمان أن كل الإجراءات الصادرة من الميليشيات في مناطق سيطرتها في حكم العدم، داعياً كافة أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الميليشيات إلى التصدي للمتمردين.
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