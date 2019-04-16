الان تتابع القوات البحرية الليبية ترصد سفنا تركية حربية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 رصدت القوات البحرية الليبية سفنا تركية حربية، اليوم الثلاثاء، قبالة طرابلس ومصراتة. يذكر أن الجيش الوطني الليبي يشن حملة تحت شعار “طوفان الكرامة” لتطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.

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