“البيئة”: انتهاء فترة التسجيل في برنامج ترقيم الإبل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن انتهاء فترة برنامج تسجيل وترقيم الإبل لبيانات الملاك.

وأوضحت أن عدد الإبل التي تم تسجيلها خلال فترة التسجيل من 1/6/1440هـ حتى يوم 29/8/1440هـ بلغت 214345، بينما بلغ عدد الملاك المسجلين 2340.

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وبيّنت الوزارة، أنّ الهدف من برنامج “ترقيم الإبل” يتمثل في إنشاء سجل خاص لكل حيوان يحوي جميع بياناته وبيانات مالكه واثبات ملكية وكذلك امكانية نقل المليكة بين ملاك الإبل، وتوفير رؤية واضحة مفصلة ودقيقة عن أعداد الحيوانات وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، وتحسين صحة الحيوان من خلال السيطرة على تفشي الأمراض، والمحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة على الأمراض المشتركة، والتحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية مع إعطاء الحيوانات صفة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها بواسطتها.

وأشارت إلى أنّه يتم الاعتماد على البرنامج في تنسيب الحيوانات لاختيارها على أساس النسب والإنتاج، إضافة إلى تطبيق برنامج التحسين المتكامل، وتأصيل سلالة الحيوانات، وعمل خارطة وبائية للأمراض الحيوانية، وتنمية صناعة وتربية الإبل والمحافظة عليها، وتفعيل نظم الإنذار المبكر للأمراض عابرة الحدود، والتحكم في الإبل السائبة على الطرق ومنع الحوادث التي تسببها بمشاركة وزارتي الداخلية والنقل.

يذكر أن المسجلين بالبرنامج إلكترونياً ستكون لهم أولوية الترقيم، بالإضافة إلى التمتع بالخدمات التي تقدمها الوزارة، كما أن الترقيم سيكون مجاناً لمدة الـ 6 أشهر الأولى.