“صحة الشرقية” تداهم شقة مواطن يدعي ممارسة الطب البديل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

داهمت “صحة الشرقية”، ممثلة في إدارة الالتزام، مساء السبت الماضي، شقة بالدمام بمشاركة جهات أمنية مختصة يقيم فيها مواطن حضر من خارج مدينة الدمام يدعي أنه يمارس الطب البديل.

تعود التفاصيل، إلى أن وزارة الصحة تلقت بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بأن هناك رجلًا يدعي ممارسة أعمال الطب البديل، وعلى الفور وجه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، مدير إدارة الالتزام بصحة الشرقية، بمتابعة وإجراء التنسيق اللازم للتعامل مع المدعي.

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وتمثلت ادعاءات ممارس الطب البديل والتي روج لها عبر رسائل “الواتسآب”، أنه يعالج الانزلاقات والأبهر والتهاب الأعصاب، وعصب الأبهر (الغولنج)، إضافة إلى أنه يدعي معالجه عرق النسا.

وعثر أثناء المداهمة على كمية من الأدوات يستخدمها المدعي لعلاج المرضى، وعلى أثره تم تحريز المضبوطات، وأعد الفريق المشترك بالمداهمة محضر بذلك وإحالة القضية إلى الجهة القضائية بحكم الاختصاص.

وتبين “صحة الشرقية” أن مثل هذه الادّعاءات ليس لها أساس علمي يثبت جدواها، وغير مرخصة، بالإضافة إلى أن من يدّعونها لا يحملون مؤهلات علمية معتمدة ولا ترخيصًا من جهات الاختصاص، مؤكدة أنها ستتابع وترصد مثل هذه الادعاءات بشكل دائم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وستعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مروجيها، حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع.