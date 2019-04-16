شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الحدود الشمالية يدشن مبادرة «الأولوية لهم» لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن والحوامل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

دشن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم, مبادرة «الأولوية لهم»، التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتختص في حث القطاعات الحكومية والأهلية بعمل مسار سريع لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة وكبار السن والحوامل.

وتهدف المبادرة إلى خدمة ذوي الإعاقة وكبار السن والحوامل من خلال متابعة تطبيق وتفعيل مبادرة "الأولوية لهم على أرض الواقع ومتابعة ذلك عبر زيارة عدد من القطاعات الأهلية والحكومية وغيرها في الأماكن العامة.

وأشاد أمير منطقة الحدود الشمالية خلال استقباله مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة النوري العنزي، بمبادرة الوزارة لتأهيل مساراً لخدمة لذوي الإعاقة وكبار السن، و خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمة لهم في أسرع وقت ممكن، سائلاً الله أن تحقق هذه المبادرة الأهداف المرجوة من إطلاقها لتعزيز الخدمة المجتمعية والإنسانية لذوي الإعاقة وكبار السن في المملكة.