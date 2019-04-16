شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن بندر: سأعمل لخدمة الوطن والمواطن وتعزيز الصداقة مع بريطانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الثقة الكريمة بتعيينه سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بالمرتبة الممتازة.

وسأل الأمير خالد بن بندر المولى القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة، وأن يوفقه لكل خير لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يعمل بكل أمانة وإخلاص على خدمة المملكة ورعاية مصالحها والعمل على خدمة أبناء المملكة في المملكة المتحدة، وتعزيز أواصر الصداقة مع بريطانيا.

كما سأل الله تعالى أن يسبغ على المملكة وشعبها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.