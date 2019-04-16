شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن سلمان يزور مراكز الأبحاث وشركات صناعات الفضاء الروسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يبدأ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، غدا (الأربعاء)، زيارة عمل رسمية إلى روسيا الاتحادية تستمر ثلاثة أيام.

وسيلتقي الأمير سلطان بن سلمان خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين الروس، ويزور مقر مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية (روسكو سموس)، ومراكز الأبحاث، والشركات الرائدة في الصناعات المرتبطة بالفضاء، ومركز يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء، ومركز التحكم بالبعثات الفضائية.

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وتأتي زيارة الأمير سلطان بن سلمان إلى روسيا استجابة للدعوة التي تلقاها من المبعوث الخاص للرئيس الروسي في مجالات التعاون الدولي والفضاء مدير عام مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية الدكتور ديمري روقوزين، وانطلاقاً لسلسلة من الزيارات الاستطلاعية للاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجالات الفضاء وتوطيداً للعلاقات في هذا المجال مع الدول الصديقة.

وتكتسب الزيارة أهمية نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين والتكامل الكبير في مجالات الفضاء بينهما والاتفاقيات الموقعة لتطوير هذا التعاون التي تحظى باهتمام خاص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس فلاديمير بوتين.

وتهدف الزيارة بشكل أساس إلى بناء علاقة إستراتيجية في مجال الفضاء تفعيلاً لبنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين للتعاون في مجال الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية التي جرى التوقيع عليها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو في الخامس من أكتوبر 2017.