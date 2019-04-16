شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الأمن السيبراني»: 146 متدرباً ومتدربةً في الدفعة الثالثة من «سايبر برو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدفعة الثالثة من الدورات التدريبية ضمن مبادرة تدريب الأمن السيبراني (CyberPro)، التي تهدف لرفع كفاءة ومهارات الموظفين الحكوميين العاملين في مجال الأمن السيبراني وطلبة الجامعات حديثي التخرج في التخصصات ذات العلاقة بالأمن السيبراني.

ويقدم التدريب من خلال جهات عالمية متخصصة وتحت إشراف الهيئة، حيث تستهدف المبادرة في عامها الأول تدريب 800 من أبناء وبنات الوطن العاملين في هذا المجال والمقبلين على العمل فيه، وذلك لدعم الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار لدعم تحقيق رؤية 2030.

ويستفيد من دورات الدفعة الثالثة 146 متدرباً ومتدربة من موظفي الجهات الحكومية، حيث اشتملت الدفعة على خمس دورات موزعة على ثلاثة مستويات: مستوى التأسيس والمستوى المتوسط والمستوى المتقدم.

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واشتملت دورات مستوى التأسيس على تدريب نظري وعملي مكثف لمدة أربعة أسابيع في مجالات: أنظمة التشغيل والشبكات وأساسيات الأمن السيبراني، فيما اشتملت دورات المستوى المتوسط على تدريب نظري وعملي مكثف لمدة أربعة أسابيع في مجالات الاختراق الأخلاقي والأمن السيبراني لأنظمة التشغيل وشبكات الحاسب، أما دورة المستوى المتقدم بعنوان «اختبار الاختراق» فقد اشتملت على تدريب نظري وعملي مكثف لمدة أسبوعين في مجالات اختبار الاختراق في الشبكات واختبار الاختراق في تطبيقات الويب والاختراق الأخلاقي المتقدم.

وقد بلغ إجمالي عدد المتدربين في هذه المبادرة منذ انطلاقها 528 متدربا منهم 378 متدربا من الموظفين في 99 جهة حكومية و150 متدربا من الطلبة حديثي التخرج من 21 جامعة سعودية، كما سيتم تنفيذ دفعة خاصة بطلبة الجامعات المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الحالي سيستفيد منها قرابة 200 طالب وطالبة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن عدة مبادرات أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في مجال بناء القدارت الوطنية لمواجهة النقص في الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني وسد الاحتياج الذي يتطلبه سوق العمل لحماية الفضاء السيبراني للمملكة، إذ تم في وقت سابق وبالشراكة مع وزارة التعليم تقديم 540 بعثة لطلاب وطالبات المملكة ضمن مبادرة لابتعاث 2000 مبتعث لدراسة الأمن السيبراني في جامعات عالمية مميزة من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.