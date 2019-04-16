أمام الملك .. ريما بنت بندر و3 سفراء معينين حديثاً يؤدون القسم

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تشرَّف بأداء القَسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة.

وأدّى القَسم كل من: الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ السفيرة المعيّنة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ السفير المعيّن لدى جمهورية النمسا، والسفير المعيّن لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف.

وقال السفراء: "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

بعد ذلك تشرَّف السفراء، الذين أدوا القسم، وكل من الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز السفير المعيّن لدى المملكة المتحدة، والسفير المعيّن لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري؛ بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.

وحضر أداء القَسم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.