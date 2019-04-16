، مبادرة "الميقات ثقافة ونسك" تحصد جائزة مكة للتميز الثقافي ،

محمد بن مسعود - الدمام - لدعمها منظومة الحج والعمرة بمبادرة "ميقات الجحفة"

تقوم مبادرتها "الميقات.. ثقافة ونسك" على إعادة تأهيل المواقيت لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، من خلال توفير بيئة حضارية مميزة، تشمل بناء صالات ضيافة، وتخصيص أماكن لتقديم الطعام الصحي، والاهتمام بمداخل المواقيت والمرافق التابعة لها، وقد حصدت مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع جائزة مكة للتميز ضمن "فرع التميز الثقافي".

كما شهدت الجائزة هذا العام تخصيص "جائزة فرع التميز الثقافي" لمخرجات "كيف نكون قدوة؟" في دورته الحالية، والذي يحمل موضوع "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة؟"، رغبة من إمارة المنطقة في توحيد كل الجوائز بالمنطقة تحت مظلة موحدة.

وأشار المشرف العام على مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع عبداللطيف النقلي، أن مبادرة "الميقات ثقافة ونسك" جاءت كخدمة إنسانية ومجتمعية لدعم منظومة الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن، الذين توليهم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- كل الاهتمام والرعاية بكل الأشكال.

وعن طبيعة المبادرة، أوضح "النقلي" أنهم تقدّموا قبل 3 أشهر تقريباً، بمبادرة "لتأسيس مبنى عصري متكامل المرافق والخدمات" في ميقات الجحفة بالقرب من مدينة رابغ (تبعد عن مكة المكرمة 183 كلم)، يتسع لـ500 شخص، مقسم بين الرجال والنساء، فيما تتسع حديقته الخارجية لـ250 شخصاً تقريباً، مشيراً إلى أن المبنى المرتقب سيقدم خدماته لضيوف الرحمن من دون أي مقابل مادي، ويعد ميقات الجحفة ميقات أهل الشام، وبلاد المغرب ومصر.

وتتواءم فكرة المبادرة –بحسب "النقلي"- مع برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" وهو أحد برامج رؤية 2030، وسيتم من خلالها تفعيل الثقافة التوعوية بالحج والعمرة والأنظمة المرعية بأكثر من لغة، عبر الاستفادة من الحملات السنوية التي تنظمها إمارة منطقة مكة المكرمة "الحج عبادة وسلوك حضاري" وهو برنامج توعوي متكامل للارتقاء بتنمية إنسان المنطقة؛ من أجل النهوض بمستوى خدمات ضيوف الرحمن، وتأصيل ثقافة تقديس البلد الحرام خلال موسم الحج لكل من ضيوف الرحمن ومقدمي الخدمة ومختلف أطياف المجتمع.

وتقدمت مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع، بوافر الشكر والتقدير لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وللأمانة العامة للجائزة، التي كرّمت وشجّعت الأفراد والمنشآت المتميزة الفائزة بالجائزة، سواء كانت قطاعاً حكومياً أو خاصاً، أو منظمات غير ربحية وإبرازها كقدوة حسنة في المجتمع مما سينعكس إيجابياً على المنشآت الوطنية.