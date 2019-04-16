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كرمت هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة النحال فايز بن محمد القثامي، تقديرًا لجهوده وإسهاماته المثمرة التي أدت إلى التعاون البَنَّاء بين الطرفين على مدى أعوام.
وقد شارك "القثامي"، خبير التداوي بمنتجات النحل والعسل رئيس مجلس إدارة مؤسسة النحل الجوال، كأحد أبرز الداعمين في تنفيذ برنامج التحسين الوراثي لسلالات نحل العسل الإماراتية، من خلال التعاون في توفير مجموعة متميزة من ملكات النحل.
وقد اختيرت العينات التي قدمها النحال "القثامي" كأحد أفضل العينات والأكثر ملاءمة للظروف البيئية في الإمارات من بين مجموعات كثيرة من النحل قدمت من دول شتى.
"زراعة أبوظبي" تكرّم النحال "القثامي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-16
كرمت هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة النحال فايز بن محمد القثامي، تقديرًا لجهوده وإسهاماته المثمرة التي أدت إلى التعاون البَنَّاء بين الطرفين على مدى أعوام.
وقد شارك "القثامي"، خبير التداوي بمنتجات النحل والعسل رئيس مجلس إدارة مؤسسة النحل الجوال، كأحد أبرز الداعمين في تنفيذ برنامج التحسين الوراثي لسلالات نحل العسل الإماراتية، من خلال التعاون في توفير مجموعة متميزة من ملكات النحل.
وقد اختيرت العينات التي قدمها النحال "القثامي" كأحد أفضل العينات والأكثر ملاءمة للظروف البيئية في الإمارات من بين مجموعات كثيرة من النحل قدمت من دول شتى.
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
05:02 PM
لدوره في التحسين الوراثي لنحل العسل
كرمت هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة النحال فايز بن محمد القثامي، تقديرًا لجهوده وإسهاماته المثمرة التي أدت إلى التعاون البَنَّاء بين الطرفين على مدى أعوام.
وقد شارك "القثامي"، خبير التداوي بمنتجات النحل والعسل رئيس مجلس إدارة مؤسسة النحل الجوال، كأحد أبرز الداعمين في تنفيذ برنامج التحسين الوراثي لسلالات نحل العسل الإماراتية، من خلال التعاون في توفير مجموعة متميزة من ملكات النحل.
وقد اختيرت العينات التي قدمها النحال "القثامي" كأحد أفضل العينات والأكثر ملاءمة للظروف البيئية في الإمارات من بين مجموعات كثيرة من النحل قدمت من دول شتى.
، "زراعة أبوظبي" تكرّم النحال "القثامي" ،
المصدر : الخليج 365
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