، ترأس اجتماعها.. أمير تبوك يستعرض تجهيزات لجنة الحج والعمرة بالمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد حرص القيادة على تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام

ترأس أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم بمنفذ حالة عمار، اجتماع لجنة الحج والعمرة بالمنطقة, بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة .

وفي بداية الاجتماع أكد أمير منطقة تبوك حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ومتابعة وزير الداخلية على تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزائرين القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.

وأكد أن خدمة المعتمرين والزائرين شرف عظيم لنا جميعًا في المملكة وتشرفت هذه البلاد بخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين".

ونوه أمير منطقة تبوك بالجهود التي تبذلها لجنة الحج والعمرة التي تقدم جميع التسهيلات والخدمات، وتأتي في ظل الإمكانات والتجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها جميع الأجهزة الحكومية المعنية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.

بعد ذلك اطلع على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج، كما ناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.