، بعد حريق المصلى المرواني بالأقصى.. "أبومازن" يحذر من "استهداف المقدسات" ،

محمد بن مسعود - الدمام - اندلع "نتيجة عبث الفتيان"

حذر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبومازن" من "أي استهداف للأماكن المقدسة"؛ وذلك تعليقاً على حريق شبّ في منطقة المصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان فريق إطفائية المسجد الأقصى، قد سيطر مساء الاثنين، على حريق شبّ في منطقة المصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر في الأوقاف الإسلامية قوله إن "الحريق اندلع في غرفة الحراس الخارجية لسطح المصلى المرواني، وقد تعامل فريق الإطفاء التابع للأوقاف الإسلامية مع الأمر بنجاح".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن الحريق الذي وقع في غرفة الحارس في ساحة المرواني اندلع "نتيجة عبث الفتيان".

ودعت دائرة الأوقاف المصلين القاطنين حول المسجد وفي البلدة القديمة إلى توعية أطفالهم بعدم العبث بالنار، وخصوصاً داخل المسجد الأقصى، وعدم اللعب أو المس بممتلكاته.

من جانبه، حذر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) من "أي استهداف لهذه الأماكن المقدسة"، مشدداً على "ضرورة الحفاظ عليها؛ لما يمثله من قيمة دينية وإنسانية كبيرة".