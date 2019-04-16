، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9139.55 نقطة ،

- 1/2
- 2/2
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 51.42 نقطة ليقفل عند مستوى 9139.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 133 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الدريس، رعاية، معادن، الإنماء، والحكير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: تشب، أليانز إس إف، زجاج، الأبحاث والتسويق، وبروج للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.98% و3.55%.
وكانت أسهم شركات: الإنماء، دار الأركان، الراجحي، التصنيع، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، سابك، دار الأركان، والتصنيع هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 5.38 نقطة ليقفل عند مستوى 3620.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليون ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 131 ألف سهم تقاسمتها 264 صفقة.
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9139.55 نقطةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-16
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 51.42 نقطة ليقفل عند مستوى 9139.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 133 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الدريس، رعاية، معادن، الإنماء، والحكير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: تشب، أليانز إس إف، زجاج، الأبحاث والتسويق، وبروج للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.98% و3.55%.
وكانت أسهم شركات: الإنماء، دار الأركان، الراجحي، التصنيع، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، سابك، دار الأركان، والتصنيع هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 5.38 نقطة ليقفل عند مستوى 3620.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليون ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 131 ألف سهم تقاسمتها 264 صفقة.
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
04:13 PM
بتداولات تجاوزت 3.4 مليار ريال لأكثر من 133 مليون سهم
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 51.42 نقطة ليقفل عند مستوى 9139.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 133 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الدريس، رعاية، معادن، الإنماء، والحكير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: تشب، أليانز إس إف، زجاج، الأبحاث والتسويق، وبروج للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.98% و3.55%.
وكانت أسهم شركات: الإنماء، دار الأركان، الراجحي، التصنيع، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، سابك، دار الأركان، والتصنيع هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 5.38 نقطة ليقفل عند مستوى 3620.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليون ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 131 ألف سهم تقاسمتها 264 صفقة.
، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9139.55 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9139.55 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.